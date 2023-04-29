26歲李姓男子於4月29日下午2時21分行經國道3號南向379.9公里中寮隧道引發火燒車。國道警察調查，這是因為李男的前方車輛掉落床墊，卡在李男的車底，在拖行一小段路後，造成起火燃燒。此事故幸無造成人員受傷。
當時李姓男子在開車時發覺車底有卡到異物，但沒有太在意，之後拖行床墊一小段路後，車上有人聞到燒焦味，瞬間就起火燃燒，李男趕緊停車，車上共5人沒有受傷。執勤員警隨即封閉車道及現場警戒，勤指中心立即通報田寮緩撞車、高雄市消防局到場，另通報南區交控中心派遣警戒車到場協助處理。
此火勢於下午2時44分撲滅，3時10分全線恢復通車。確切起火原因由高雄市消防局鑑定研判。另此案因掉落物品致發生交通事故，國道警察將檢視相關事證是否涉及公共危險罪再依法究辦。
國五大隊也呼籲民眾，車輛行駛中相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000至1.8萬元罰鍰。若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。
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