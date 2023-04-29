德澤比 鼓勵球員 仍然有機會取得下一賽季的歐戰參賽資格（圖片來源︰達志影像）

周六英超的比賽，在數字上仍然有降級威脅的狼隊作客面對仍有力爭取下賽季歐洲賽事參賽資格的布萊頓。狼隊本賽季主場成績遠比作客好，布萊頓成績雖然有回落，仍然會選不讓分/布萊頓勝，也可考慮大小[總3.5分小]、[總2.5分小]，或大小[客隊1.5小]、[客隊0.5小]。

【足球-英超】[狼隊 @ 布萊頓][04/29 (六)22:00] [編號 513]

本賽季英超黑馬布萊頓最近狀態有所下滑，在英格蘭足總盃4強戰120分鐘的比賽打平之後以點球決勝被曼聯淘汰。在球員士氣有所被影響之下周中聯賽作客 1:3 敗在諾丁漢森林腳下，連續2場球賽不勝。不過總教練 德澤比 Roberto De Zerbi 賽後鼓勵球員，布萊頓30戰49分排第8，其實只差第5位的阿斯頓維拉5分，更少比賽3場，仍然很有機會取得歐戰參賽資格，所以餘下每場聯賽，對球隊來說都猶如決賽。

本賽季表現十分出色，卻在足總盃決賽沒有打進點球的 蘇利·馬奇 Solly March 也從悲傷中復甦過來，周中對森林的比賽貢獻了1次的助攻。布萊頓上下都希望在餘下聯賽全力搶分，以便歷史性首次參加歐洲賽事。

既然布萊頓各賽事2場不勝，最近4場也只是1勝1平2敗，為何不選狼隊？因為狼隊作客的成績特別差。該隊聯賽33戰37分排第十三位，跟傳統安全40分保級線只差3分的距離。只是狼隊本賽季主優於客，主場成續排名第九，作客卻只有第十七位，16戰2勝5平9敗勝率只有12.5%，進球只有12顆，場均只有0.75球。所以本場首選不讓分/布萊頓勝，也可考慮大小[總分3.5小]、[總分2.5小]，又或大小[客隊1.5小]、[客隊0.5小]。

推薦︰ <足球>513狼隊 @ 布萊頓 不讓分/布萊頓勝、大小[總分]小1.5、2.5、3.5、大小[客隊]狼隊1.5、0.5。

布倫南·強森 是 諾丁漢森林 最有機會取的進球的球員（圖片來源︰達志影像）

諾丁漢森林是英超作客成績最差的，本周六聯賽遇上英超另一奇兵布倫特福德，實是凶多吉少。本場首選不讓分/布倫特福德，又或大小[總分1.5大]、[總分2.5大]以及大小[客隊0.5小]、[客隊1.5小]。

【足球-英超】[諾丁漢森林 @ 布倫特福德][04/29 (六)22:00] [編號 515]

森林作為升班球隊一共簽進了接近30名新球員，聯賽33戰得30分排名十七位。球隊周中主場3:1擊敗布萊頓前，更有近11場聯賽3和8負的差勁成績。球隊首席射手是威爾斯前鋒布倫南·強森 Brennan Johnson，本賽季進了8球。

要留意森林是全英超作客成績排最後一名，16戰1勝3平12敗，只有6.25%勝出率。森林在作客進球數也非常之低，16戰進7球，平均2.28場作客比賽才有1顆進球，所以不論勝負，大小[客隊0.5小]、[客隊1.5小]是不錯的選擇。

布倫特福德也是本賽季英超奇兵，最近2場聯賽都有好表現，分別打平了氣勢磅礡的阿斯頓維拉，然後再勝億萬大軍切爾西。雖然布倫特福德既不愁降級，下賽季晉級歐洲賽的機會也微乎其微，只是森林客場真是差勁，本場首選不讓分/布倫特福德勝，大小[總分2.5大]以及大小[客隊0.5小]是不錯的選擇。

推薦︰ <足球>515諾丁漢森林 @ 布倫特福德 不讓分/布倫特福德勝；大小[總分1.5大]、[總分2.5大]；大小[客隊0.5小]、[客隊1.5小]。