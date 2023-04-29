甘肅省酒泉市29日上午發生一起交通事故，目前已致6人死亡12人受傷。

據新華網報導，從甘肅省酒泉市應急等部門獲悉，29日上午酒泉市金塔縣境內S228線航太村6組林場路段，一輛山西牌照的重型半掛車和一輛甘肅省張掖市牌照的小型麵包車發生碰撞。經初步統計，目前事故已造成6人死亡和12人受傷，均為麵包車內人員。

事故發生後，當地相關部門緊急處置，受傷人員已組織送醫救治，事故詳情正在進一步調查中。