教師將客語融入課程中。（富岡國小提供／蔡明亘桃園傳真）

闖關活動「歡喜來扮戲」，由台灣戲曲學院提供戲曲道具讓學生體驗表演藝術。（富岡國小提供／蔡明亘桃園傳真）

在地青創富富·小山岡，融合傳統與創新的客家剪紙，考驗同學們的手速與眼力，在指定時間內拼出完整的剪紙圖形。（富岡國小提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市教育局110學年度起辦理客華雙語教師及客華雙聲帶教學計畫，共39校、百名以上教師參與，在課程或課餘時間融入客語教學，提升客語能力。今於楊梅區富岡國小舉行客家文化嘉年華暨客華雙語教師試辦計畫成果展。參與教師也分享，平時以客語日常生活用語融入教學，學生接受度高，但要讓學生離開校園仍能應用所學，將客語說出口，是持續努力的方向。

教育局表示，語言學習的關鍵是在生活情境中實際練習，為傳承客家教育文化，辦理客華雙語教師及客華雙聲帶教學計畫，參與計畫的教師們在體育、藝文與生活課程，以及課餘時間中，融入客語沉浸式教學，提升學生音韻辨識和客語學習的能力，成果豐碩。

富岡國小教師范敏華分享，富岡是客家庄，家長大多說海陸腔的客家話，她在帶領學生上體育課時，運用客語數數帶暖身操，用客語講解肢體部位等，課堂上也與學生交互使用客語對話。她指出，以日常生活用語教學，是最快速讓學生可接觸客華雙語的方法，而客華雙語教學不僅是純說客語，教學時講完客語後，還要翻譯解釋，學生接受性會較大。

范敏華提到，富岡國小內能以客語對話的學生現有上百人，雖課程進行順利，但要讓學生走出校園後、回到家中，仍能運用課堂所學，將客語說出口，增加說客語機會，仍是目前努力的課題之一。

大同國小教師廖美香說，她每天會讓學生從簡單的詞語開始學習，再延伸到生活對話，例如「先生早、大家早、下課咧、承蒙你、食飯要先洗手」等，學生除了主動和老師分享自己在家與家人講客家話的情形，回到家更與家人分享在學校學到的客家話，增加更多親子互動趣味。

今日Hakka Life客家文化教育嘉年華在富岡國小登場，教育局表示，以動靜態藝文展演與豐富體驗活動，讓學童感受生活中的客家文化，並在互動中運用客語交流學習。還請來金曲團隊「東東樂團」帶來新潮的現代客語歌謠，國立台灣戲曲學院客家戲學系也演出「嬉遊客庄」，展現傳統結合現代的精彩戲曲。活動現場也由地方耆老、志工、老師們引導學生認識客家生活起居，體驗結草繩，以遊戲方式認識藍染、客家剪紙及飲食等生活情境。

教育局提到，今年特別的是，除本土客家文化外，也呈現世界的客家文化，印尼邦加島近5成人口都是客家華人，這次嘉年華以印尼邦加島特有的益智遊戲「Pang Chiam」體驗，分享世界的客家文化。校園內也展出田庄戀歌客家文化主題展，擺出藝術家、校長陳國增及校長王國雄的畫作，內容有許多農村生活與耕作情境，展場處處可見阿公、阿婆對孫子女說故事的溫馨畫面。