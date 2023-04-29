主計總處公布的第1季經濟成長率概估為負3.02％，創金融海嘯以來最差表現。國民黨立委李貴敏痛批，經濟成長「保2」破功，官員自欺欺人、反應慢半拍，難怪民眾會抱怨政府無知、無為、無能也無感。

李貴敏說，主計總處發布經濟預測，出口重摔，第1季經濟成長至負3.02％，更是金融海嘯來最差表現。其實這幾個月來，她早已多次提醒政府官員，經濟形勢的警峻，但包括主計長與國發會官員就是一口咬定情勢已趨和緩，即將觸底反彈，全年保二可望樂觀達標；正如同去年咬死不會有通膨一樣。

李貴敏批評，這種自欺欺人、反應始終慢半拍的態度，難怪民眾會抱怨政府無知、無為、無能也無感。

她質疑，官員報喜不報憂，還把理應公開透明的數據遮掩誤導社會大眾，當做大內宣來用；自然讓官員對於未來的研判失誤。當牛皮越吹越大，一旦國王的新衣被揭開後，官員自然像是和民眾活在不同的平行宇宙。

李貴敏指出，又如日前主計總處公布2021年國富調查，並宣稱在股市、房市熱絡及經濟成長逾6％的推升下，國人財富續創新高，每戶平均資產淨值逾1359萬元，結果網民直接譏諷是「人均大富翁」。

李貴敏表示，如今，多數民眾仍苦於低薪、工作不穩定、住房不易的現狀，也都擔心貧窮拖累經濟發展。官員卻拿L型社會的畸形經濟自豪稱全民好有錢？發大財呢？

李說，國富統計，不談分配問題，不問平均家戶負債升至218萬元，也不揭露負債創歷年新高？這樣子的數據和公告內容，又怎麼有助於民眾和產業瞭解現狀、提早因應呢？