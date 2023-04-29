臺北市政府消防局第二救災救護大隊與大安區公所於今日上午8點在龍門國中活動中心舉辦大安銀髮族休閒運動會暨防災宣導園遊會，內容除運動競賽外，更結合各式防災宣導攤位，希望民眾在運動之餘，同時對防災有更深一層的體認，歡迎市民朋友共同參與。

根據消防局近幾年火災資料統計，建築物火災以集合住宅發生率最高，發生原因則以煮食不慎次數最多。為喚起社會大眾對防災意識之重視，藉由消防、社區里民合作參與，將防災教育普及化，同時結合全民運動，鼓勵市民走出戶外參與運動，帶動全民體育，特舉辦本次宣導活動。

消防人員準備利用導教具，零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。(北市消防局提供)

消防人員準備利用導教具，零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。(北市消防局提供)

此外，戶外活動不可或缺「視訊119APP」，讓消防隊可以透過定位得知位置，也可透過影像的傳遞瞭解現場狀況，可說是助人助己的好幫手。「急救先鋒」為廣結具有CPR急救技能之志願者，當消防局受理並確認為OHCA案件時，透過App通知周邊有效範圍內之志願者，期使志願者能在救護車到達前，儘早實施CPR或AED電擊。「臺北市行動防災APP」則是可以讓市民朋友用手機就即時知道颱風、地震、天氣雲圖、雨量、水情等資訊，也可以做為戶外活動前的參考。

本次活動項目共計有體適能活動競賽、震確知識、住警器宣導、用電安全行動防災APP、視訊119APP推廣下載、心技戰將等內容。透過消防人員準備的宣導教具，零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識，必能使參與市民朋友大有收穫，活動內容精彩可期，歡迎市民朋友共襄盛舉、踴躍參加。

另消防局呼籲，用火用電安全注意下列事項：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。