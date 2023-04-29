雲林縣府規畫全縣設置7個轉運站，縣長張麗善日前考察馬來西亞吉隆坡中央車站，責成工務單位納入考量。工務處長汪令堯表示，該車站是以自身為中心開展出工作、生活、娛樂功能，會思考本縣轉運站功能是否亦由「需求導向」轉向「供給導向」。

縣府指出，吉隆坡中央車站匯集鐵道、捷運、公車，考量整體都市發展，以車站為中心開展工作、生活、娛樂空間，將辦公室和住宅結合，開放式空間並不阻擋來往的人流，帶動城市發展。

張麗善表示，後疫情時代公共運輸要能運轉順暢，轉乘站、接駁候車空間變得重要，縣內有90條客運及國道路線，但各鄉鎮市缺乏指標性轉乘場站，民眾使用欠缺便利性，導致全縣公共運輸使用率欠佳。

工務處人員表示，目前正藉由靠卡搭車免費的電子票證資料，預估大眾運輸發展潛力區域，並挑選高鐵、台鐵行經的鄉鎮市規畫大眾運輸轉運場站，或集中式候車設施，方便民眾轉乘使用。

工務處長汪令堯指出，雲林縣老年人口比率高，必須打造能輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，已規畫線內7大轉運站，除今年將動工的斗六轉運站及仍積極爭取與國產署合作的北港轉運站外，未來轉運站都將參考吉隆坡中央車站的經驗。

汪令堯表示，吉隆坡經驗是透過各單位多方協商與資源分享而促成，規畫中的轉運站也會思考由需求導向轉向供給導向，也就是結合都市更新及土地開發計畫，創造雲林縣新生活環境與城市價值。

另外，張麗善一行也考察馬來西亞布城的地標「鋼索大橋」，該大橋長達240公尺，一端是帆船意象，另一端是30對鋼索以鞏固橋身，晚上有特別的光環境。

張麗善也表示，縣內有許多橋梁正要重建，包括崙子大橋、清水溪大橋，馬來西亞橋梁及景觀工程也一併帶回雲林作為工務處、文觀處、城鄉處設計參考，打造雲林成觀光城市。