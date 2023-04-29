臺北市大安區區民暨銀髮族運動會今(29)日於大安區龍門國中熱鬧登場，參賽人數逾250人，報名隊伍跨及公私部門，共計21隊，參賽隊伍中其中年齡超過80歲的長者多達12位，而其中最年長為高齡88歲沈彩鳳女士。

臺北市立龍門國中為帶來精彩舞蹈開場，精湛的舞技讓現場觀眾驚呼連連。(大安區公所提供)

開幕典禮上由臺北市立龍門國中為帶來精彩舞蹈開場，精湛的舞技讓現場觀眾驚呼連連，開幕後運動會正式登場，活動共計舉行4種趣味競賽，分別「衝鋒陷陣」、「雙龍戲珠」、「套中你的心」及「數字接力」並於中場休息時間提供闖關遊戲，氣氛熱烈歡樂。

大安區黎孝及義村里2位里長競技。(大安區公所提供)

高齡80餘歲的選手也玩得不亦樂乎。(大安區公所提供)

林明寬區長表示，大安區長者人數居全市之冠，推動年長者運動以溫和不激烈方式為原則，藉由活動舉辦，希望邀請長者走出家門，一起來揮灑汗水留下美好的回憶。

林明寬區長表示，大安區長者人數居全市之冠，藉由活動舉辦，希望邀請長者走出家門，一起來揮灑汗水留下美好的回憶。(大安區公所提供)

而本次賽事前四名除了提供獎盃外，大安區公所也特別頒發獎金予前四名隊伍，因此，各組比賽下來每場賽事皆精采萬分、熱血沸騰！除此之外，中場休息場邊活動也不馬虎，藉由寓教於樂的闖關遊戲，提升民眾對政策知識的了解，並且提供每位過關者精美小禮物，長者們雙手滿載而歸，為活動劃上圓滿句點。