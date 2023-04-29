市長高虹安打趣說，之前的WBC經典賽中華對上荷蘭時，她特別來上香，祈求中華隊能像鄭成功當年一樣，擊退荷蘭。（陳育賢攝）

新竹市政府與東寧宮管委會29日舉辦「延平郡王鄭成功362周年復台紀念慶典」，共同緬懷鄭成功開台功績，並祈求國泰民安，市長高虹安也打趣說，之前的WBC經典賽中華對上荷蘭時，她特別來上香，祈求中華隊能像鄭成功當年一樣，擊退荷蘭，中華隊最後也真的如願打敗荷蘭隊。

市長高虹安表示，東寧宮是新竹市非常重要的信仰中心，奉祀延平郡王鄭成功與地藏王菩薩，今日非常高興能與信眾們一同為延平郡王祭祀，感念延平郡王鄭成功對台灣的貢獻，為今日榮景奠定重要基礎。

她說，延平郡王為民族打拚的精神非常值得學習，市府團隊亦會遵循延平郡王的理念，凝聚團結向心力，持續用科學的方法，產業的執行力，為市民打造「智慧、共融、創新」的新竹市。

高虹安也提到，東寧宮長期致力於社會公益，每年辦理的公益活動不勝枚舉，包含捐贈救護車、消防車、巡邏車，以及慈善義煮、發放愛心白米、愛心便當。

另針對清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒學雜費等實質幫助，且為鼓勵學生，每年度皆頒發國小、國中、高中、大學獎學金，感謝東寧宮以及各方善心大德長期的支持與努力，熱心公益造福地方，堪為宮廟典範。

民政處指出，新竹市政府與東寧宮於每年的4月29日，皆會共同舉辦延平郡王鄭成功復台周年紀念慶典，今年是延平郡王鄭成功復台362周年，祭典儀式依循古禮、在鳴鐘擊鼓後展開，以清酌庶饈之儀，致祭於延平郡王之尊前，緬懷延平郡王鄭成功開台功績，並感謝其對竹塹的庇祐，祭典儀式莊嚴肅穆。