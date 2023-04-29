24歲澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）去年9月來台唸書，卻在日前誤食老鼠藥命危，送台北醫學大學附設醫院救治，北醫附醫今回應，目前肖雷的情況穩定，昨已經由加護病房轉至普通病房，

北醫附醫今午回應，患者因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療，綜合凝血因子檢測結果及病人對維他命 K1治療出現效果，醫療團隊診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即超級老鼠藥中毒。

北醫附醫表示，因治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，因此轉入加護病房觀察處理，經醫療團隊調整用藥，目前情況穩定，昨由加護病房轉至普通病房，家屬也對醫療團隊的處置表達感謝。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，華法林為抗凝劑，通常在外科醫師開刀時使用，而老鼠藥為「超級華法林」半衰期更長、作用也更強。因「超級華法林」不是給人吃的，通常會加入臭味劑，不過醫院偶爾仍會遇到誤食的患者，以他臨床觀察，每年送院的個案約為個位數。

顏宗海表示，誤食老鼠藥，會影響體內的凝血功能，導致內出血，會有血尿、血便等泌尿道出血症狀，腸胃道、牙齦也會出血，若為女性，月經的量也會增多。一般拉說，誤食後會先出現腸胃道不適，如噁心、嘔吐、肚子痛等，接著才會出血，第一時間就應送醫治療。臨床上，會透過問診、抽血來診斷，以維他命K作為解毒劑，但若維他命K無效，就需要輸血。