統一獅潘傑楷因為春訓時當兵讓他調整進度較慢而錯過開季一軍，在二軍調整時他一度感到心急，反而出現反效果，但在與心理老師聊過後調整心態，也正面看待隊內的一壘競爭，歸隊一軍後他在昨天達成生涯200安里程碑。

潘傑楷在春訓階段去服兵役錯過官辦熱身賽，也因此開季時教練團先讓他在二軍調整，他透露，剛開始都是照著自己節奏去調整，但看到一軍賽況，深怕位置離自己越來越遠，一度感到心急想加快腳步調整，卻收到反效果。

今年獅隊找來林益全補強一壘防區，潘傑楷也正面看待隊內良性競爭，「這就是運動的現實面，不管國內外都一樣，只能想辦法讓自己變得更強。」他也提到，林益全在場上不管面對什麼狀況，表情、情緒都很平穩，這是他想學習的地方，「心理老師也有跟我說要盡量維持同樣情緒，不然容易被情緒帶著走。」

從2016年加入獅隊，潘傑楷直到去年才打出生涯年，單季81支安打、3轟、30打點都是生涯最佳，「之前剛上來的時候有想到差1支就達成200安，結果昨天真的打出去時卻忘記，球也沒有拿回來。」好在他平時也沒有收集紀錄球的習慣，因此也沒有覺得太難過。

相較於達成200安的喜悅，潘傑楷更滿意自己昨天在與投手對決時的過程，「以前對決時總是會有過多的想法，但昨天就只是專注在與投手對決的過程，擊球感覺也越來越好。」

雖然因為當兵錯過開季一軍，潘傑楷目前首要任務是要找回比賽節奏，他也透露當兵遇到的小趣事，有1位同梯前來跟他說當時在就讀台南一中時，潘傑楷有到學校出活動，2人有合照，「真的很妙，我們差了10歲竟然變成同梯的。」