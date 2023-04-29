新竹241藝術空間即日起至6月25日推出《仿真生活》主題展，策展人張君懿邀集皮耶希克．索杭（Pierrick SORIN）等10位國內外藝術家參展，以幽默戲謔的手法，詮釋現實生活。其中，皮耶希克．索杭與法國杜象獎得主朱利安．佩維厄的作品都是首次在台灣展出，民眾可踴躍觀展。

副市長蔡麗清表示，在後疫情時代，許多藝文展演開始從線上轉回實體，市府積極邀請專業策展人於竹市藝文場館策畫各項主題展，期使各項藝術活動參與人潮回流。

她說，感謝策展人張君懿，為爭取法國藝術家皮耶希克．索杭經典之作首度在台展出，親自奔走法國，此次展出以幽默卻不失反思的視角，透過藝術扣問「什麼是真正的生活」，為日常行為賦予新的詮釋，也讓觀者感受影像及數位藝術的多元形態及趣味性，盼與在地藝術創作激盪出全新火花。

文化局長錢康明指出，《仿真生活》展品不僅呈現現實生活的各種面向，也讓不同年齡層的觀者，皆能以輕鬆、有趣的方式親近當代藝術。

作品類型包括錄像、互動裝置、遊戲、行為表演以及新媒體等共22件作品，描繪現實生活以及當下媒體世代中人類的行為百態。

策展人張君懿指出，《仿真生活》倡議從生活的角度看待藝術、在藝術中產生新的視角看待生活。當現代生活中充滿普世化的價值觀和意識形態，使人們以為生活本應如此，但究竟什麼是生活真正的樣態？此展企圖從此反思出發。