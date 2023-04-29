外籍船員被送到花港碼頭，由救護車火速送醫救治。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真）

一艘新加坡籍「射手座」號油輪今清晨運送液化石油氣通過花蓮外海時，通報花蓮港，船上有1名外籍船員，急需送醫治療，海巡署第六海巡隊獲報後，派船艇前往，協助將傷患吊掛上艇，火速返港、送醫，雖意識清楚，但無法自身移動，正在門諾醫院觀察救治中。

這艘油輪約在今天清晨7時許，通過花蓮港外約1.5浬處，通報花蓮港務台通報，油輪上一名船員因疼痛無法移動，急需就醫，海巡署第六海巡隊獲知轉報，立即指派線上巡防艇PP-3509艇趕抵外海執行救援任務，先以吊籃將傷患及同船一名協助人員，從約3、4樓高度吊掛上艇，上午9時48分馳返花蓮港24號碼頭。

救援時，因語言不通，無法確切得知病因，但幸好這名菲籍船員沒有外傷且神智清醒，但疼痛難耐無法行走，由同行船員協助背負上岸，在海巡署一二岸巡隊人員戒護下，由港務消防隊派救護車送往門諾醫院急救。幸好初判無生命危險，正留院觀察治療，同行船員隨後由PP-3509艇安全送回油輪上。