隨著寒冬過去，烏克蘭反攻的時機可能就要到來。受到俄羅斯佔領的克里米亞半島今（29）日傳出儲油廠發生爆炸起火，火勢十分猛烈，疑似是無人機攻擊導致，所幸沒有造成任何人員傷亡。

A massive fire erupted at an oil reservoir in Crimea after it was hit by a drone, a Russia-appointed official says. https://t.co/4ODUeu8hEU pic.twitter.com/RUFb6lP4tB — ABC News (@ABC) April 29, 2023

美聯社報導，位於克里米亞塞凡堡港市（Sevastopol）的儲油廠29日爆發大火，火勢燃燒兇猛，濃濃黑煙直衝天際，幾乎把整片天空都染黑，畫面非常驚人。

克里米亞半島上的儲油廠29日疑似遭無人機攻擊爆發大火，火勢猛烈，濃濃黑煙幾乎佈滿天空。（圖／路透）

省長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）說，無人機攻擊儲油廠，引發了大火。由於現場火勢太過猛烈，嚴重程度被列為最高等級，一時之間難以撲滅，但他沒有說明無人機是否來自烏克蘭。

烏克蘭官方並未立即對這起火災置評。克里米亞過去幾周連續發生好幾起無人傷亡的無人機攻擊事件，基輔當局通常不會宣稱犯行，但強調有權打擊任何目標，以回應俄羅斯的侵略。

俄軍昨（28）日向烏克蘭發射了20多枚巡弋飛彈和兩架無人機，造成至少23人死亡，包含3名兒童。