竹市警展開「百工百業」宣導模式，邀集轄內各行業名人及地方仕紳，分別以國台客英等4種語言拍攝短片，提升市民識詐能力。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市是個多元族群融合的城市，為讓新竹市民充分且無障礙的接收最新反詐常識，竹市警展開「百工百業」宣導模式，邀集轄內各行業名人及地方仕紳，分別以國台客英等4種語言拍攝短片，提升市民識詐能力。

新竹市警察局此次邀請到金山寺主任委員饒圳榮、城隍廟總幹事鄭耕亞、中醫師唐道揚、婦產科醫生張瑜芹、在地商家新築窟餐廳負責人Spencer、小鵲sing紅豆餅店長梁邦界及東家便當清大店長黃鴻仁等人，與民眾分享防詐訊息。

錄製影片的主角除以國語錄製高發詐欺「假投資」、「普發現金6000元」及「假冒名人團購」等短片，另特別以客語錄製「普發現金6000元易遭詐手法」、台語錄製「健保卡遭冒用詐騙手法」及英語錄製「假投資詐騙」，豐富素材多元性，透過「分層分眾」，深化宣導觸角。

影片除在新竹市警局刑警大隊臉書粉絲專頁播放外，未來將持續推廣至轄內大學、科學園區及各里民辦公室，期藉由各行業及多種語言宣傳，讓更多生活在新竹市的民眾都具備識詐能力。

市警局長張素菱指出，多元語言且搭配新聞時事的宣導，能讓反詐騙議題貼近民眾生活，自然而然形成反詐意識，民眾平時可追蹤「新竹市警察局（刑事警察大隊）臉書粉絲專頁」，第一手掌握最新防詐資訊，另也邀請大家5月5日下午1時，參與內政部警政署「全民防詐，藝起發聲」直播宣導活動，共同宣示打詐之決心。