桃園市平鎮區一名41歲鍾姓男子，28日下午前往平鎮環南路上某銀行辦理匯款，由於男子臨櫃填單時神情慌張，且邊講電話邊填寫匯款單，面對行員的關懷提問也置之不理，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮警分局宋屋派出所長鄭榮捷指出，家住平鎮的鍾男，日前在網路上結識一名自稱投資顧問的張姓男子，聲稱加密貨幣及虛擬世界是未來的趨勢，可以趁早投資虛擬幣賺取高額獲利，鍾男以為自己找到發財的方法，不疑有他準備將自己積蓄投入致富。

鍾男在張男陪同下，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到銀行，準備將帳戶裡的150萬元全數投入，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，面對行員的關懷提問也置之不理，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說鍾男的行列。

起初鍾男仍是深信不疑，甚至怪罪行員雞婆，妨礙他投資發財，但在行員及員警不斷的勸說之下，員警除了向鍾男解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，也要求與張男對質，但張男聽聞警方到場，早已逃之夭夭，此時鍾男才了解自己遇到詐騙，鍾男也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。