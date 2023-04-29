攸關聯盟第4且是季後賽門票最後位置的卡位戰，29日在台中洲際迷你蛋登場，憑藉卡拉曼36分、20籃板，吉爾貝克也有17分、12籃板，夢想家最後以107比89輕取主力輪休的台北富邦勇士，除了中止2連敗，也以16勝21敗戰績暫時獨居聯盟第4，領先第5的高雄17直播鋼鐵人0.5場勝差。

選擇沒讓林志傑、蔡文誠、張宗憲等主力登錄的勇士，儘管辛特力、強森兩名洋將上半場分別貢獻15、11分，可惜本土狀態並不理想，也讓勇士打完上半場，暫以52比55落後，夢想家半場以卡拉曼18分最高，吉爾貝克10分、8籃板。

夢想家第三節開打沒多久，就打出13比4小高潮，把領先擴大到12分，隨後林俊吉、李德威各一記三分球，更把比數變成78比61，來到末節，夢想家更把領先擴大到22分，勇士雖曾追到還差15分，夢想家隨即喊出暫停穩住場上勝局。

除了卡拉曼、吉爾貝克的雙十表現，林俊吉也替補貢獻14分、6助攻與4籃板；勇士13名登錄球員都有上場，其中以辛特力18分最高，強森也有15分、11籃板，勇士目前戰績22勝14敗，跟聯盟龍頭新北國王之間勝差擴大到2.5場，幾乎快篤定將以例行賽第2晉級。