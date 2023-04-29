地震體驗車讓小朋友身歷其境，感受地震來臨時的緊張感。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復旦國小學童與復旦消防分隊29日共辦防災闖關活動。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區復旦消防分隊與轄內復旦國小攜手合作，今日舉行防災闖關活動。消防表示，兒童是國家和社會未來的重要人才，學校必須確保為他們提供一個安全、健康和教育培養環境，這也是復旦國小開展防災體驗活動的首要宗旨。

消防提到，校方聯手當地復旦消防分隊策畫一系列豐富的主題活動，其中包括地震體驗車讓小朋友身歷其境，感受地震來臨時的緊張感，也有溺水防範宣導教導小朋友夏日戲水時的正確防護措施、以及各式寓教於樂的闖關活動。幫助孩子們提高風險意識，使他們在意外災害發生時能掌握前因後果，更加快速作出應對。

桃園市消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，成年人在評估災害和風險的時候應採取的是恰當評估，從而降低災害風險，但孩子們正需要從這些「為成年人而設計」的預防措施中學習如何進行「自我保護」，希望多藉由這類型的活動，幫助小朋友從小就培養正確的防災觀念。