台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，已銷出1.7萬公斤，衛生局28日已緊急發出2400多則簡訊提醒已購買的消費者，食用後60天內出現不適症狀應盡早就醫，相關資訊可上衛生局A型肝炎專區查詢。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，已銷出1.7萬公斤，一度因拖延交出顧客清單遭高市衛生局開罰30萬元。衛生局28日已緊急發出2400多則簡訊提醒已購買的消費者，陸續已有民眾進線諮詢。衛生局強調，民眾若食用後60天內出現不適症狀應盡早就醫，相關資訊可上衛生局A型肝炎專區查詢。

高市衛生局11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，立即稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，勒令業者下架相關商品，並於27日前交出售出客戶名單以利進行防疫追蹤，28日驗出其中1批產品（有效日期2023／09／19）確實帶有A型肝炎病毒陽性。

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬說，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」每包重1.81公斤，共進口1萬7431.78公斤，僅剩367.43公斤，等於超過1.7萬公斤已售出。由於好市多在全台都有據點，問題產品的流向擴及各縣市，全台消費者都需留意，目前所有產品都已下架，將進行銷毀。

好市多則發聲明稱主動向食藥署報驗，並強調收到衛生局通知後，立即將該商品全數下架，會員只要攜帶商品和會員卡至賣場，即可辦理退貨，對會員造成不便表示歉意。

據了解，衛生局要求好市多交出購買顧客清單，以便通知示警，但好市多第一時間一再以保護客戶隱私、員工未上班等各種理由推延交出名單，衛生局昨上午依《傳染病防治法》拒絕、規避或妨礙政府機關調查，開出30萬元罰單，好市多才於昨中午交出客戶名單。

衛生局強調，拿到名單後已發出2400多則簡訊提醒消費者，若民眾有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不適與黃疸等症狀要快就醫。

至於違反食品衛生管理法第15條第一項第四款部分，將另依據其違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，將依食品衛生管理法第44條處以6萬元以上、2億元以下罰款。