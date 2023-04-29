大陸軍艦搭載470多名第二批撤離人員抵達吉達港。（大陸央視）

大陸軍艦搭載470多名第二批撤離人員抵達吉達港。圖為第一批撤離人員包機抵達北京。（大陸央視）

大陸軍艦搭載470多名第二批撤離人員抵達吉達港。圖為第一批撤離人員搭包機返抵北京首都機場。（大陸央視）

大陸微信公眾號「央視軍事」報導，中國海軍微山湖艦撤離的第二批中方在蘇丹人員及部分外籍人士，當地時間4月29日安全抵達沙烏地吉達港。本批微山湖艦撤離人員，有272名中國公民和200多名外籍人員，包括中資機構在蘇丹人員、個體商人、巴基斯坦和巴西等國人員。

中國大陸公民唐振揮舞著五星紅旗激動地說：「感覺非常安心、非常踏實，祖國的軍艦來接我們，我們能夠回家了，感謝祖國！」

當地時間4月26日，中國海軍南寧艦、微山湖艦緊急赴蘇丹執行撤離大陸在蘇丹人員任務。

當地時間27日10時許，首批撤離的678人隨艦安全抵達沙烏地吉達港。

此次蘇丹緊急撤離任務是中國海軍繼2011年利比亞行動和2015年葉門撤離行動後，第三次派軍艦執行海外撤離任務。

4月29日上午，首架接返自蘇丹撤離中國公民的臨時航班抵達北京。

該航班29日凌晨從沙烏地吉達起飛，機上搭載的343人均為中國公民，其中包括中資企業工作人員和孔子學院的老師等。

截至目前，絕大多數中國公民已經從蘇丹順利撤出，他們將在後面的幾天內陸續回到中國大陸。