大陸女星古力娜扎出道不久即被列為「新疆4美」之一，與生俱來洋娃娃般高顏值，大眼睛、挺鼻和充滿異域風情氣質，讓她成為許多人心目中的女神；豈料，娜扎去年被爆出是徐開騁的小三，還被罵戀愛腦。娜扎在挺過感情糾紛後，越來越做自己，最近在遊樂園穿太辣遭網出征，她照樣霸氣地說，「我不覺得我穿得有問題」。

有「新疆維納斯」封號的娜扎在挺過小三風波後，反倒是更活躍於戲劇和綜藝節目上，面對輿論也更無所畏懼；近日有網友分享在環球影城巧遇娜扎，卻發現她穿搭太辣，下身的低腰牛仔褲竟露出內褲頭，紛紛無情批評，「這樣露內褲不太好看」、「只有我覺得這種褲子噁心嗎」、「欣賞不來」。

娜扎在環球影城被巧遇，性感穿搭被網友出征。（圖／摘自小紅書）

不過，娜扎今（29日）下午立刻在微博霸氣回應，直言「我不覺得我穿得有問題」，還鼓勵大家不要怕，想穿什麼都可以，「穿得漂漂亮亮地去過節吧」；她還放上一張拿著泡泡槍的嗆辣照，自信展現曼妙身材，毫無畏懼輿論質疑聲浪。

古力娜扎一出道就被封「新疆維納斯」，畢業於北京電影學院的關係，也有人稱她是「北影校花」；娜扎近年來有許多影視作品，代言工作也是不斷，但去年8月被拍到讓徐開騁到家裡過夜，而徐開騁和張天愛交往多年但沒公開，因此娜扎不明不白當了小三，她堅稱沒介入別人感情，還轉發受害者張天愛的微博文章，強調「之前不是現在不是以後更不會是」。