國1南下員林交流道「6車連環撞」占2車道 回堵1公里 16:532023/04/29 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下員林交流道「6車連環撞」占2車道，回堵1公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下211公里處、員林交流道路段，今（29日）下午4時19分發生一起追撞事故，6輛自小客車因不明原因前後追撞，占用內、中線車道，後方回堵1公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查釐清。 北市火燒車！疾管署旁計程車自燃車頭全毀 運將急停逃生 影》板橋槽車破管 工人慘遭「瀝青噴泉」洗滌大叫 一旁公寓也遭殃 新北汐止鐵皮垃圾場大火 火勢猛烈黑煙急竄 延燒一旁竹林 #員林交流道 #國道1號 #追撞 #連環撞 #回堵 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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