國道1號南下211公里處、員林交流道路段，今（29日）下午4時19分發生一起追撞事故，6輛自小客車因不明原因前後追撞，占用內、中線車道，後方回堵1公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查釐清。

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