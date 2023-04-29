交通部長王國材宣布「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動自5月1日中午12時開跑，國際自由行來台旅客有機會抽獎獲得新台幣5,000元消費金。
交通部觀光局為加速吸引國際觀光客來臺，推出「遊台灣金福氣 Taiwan the Lucky Land-自由行旅客來台消費金抽獎活動」，國際自由行旅客持非中華民國之護照入境台灣，於航班表定抵台灣日之1至7天前至活動網站（5000.taiwan.net.tw）登錄申請抽獎資料，入境台灣即有機會抽中5,000元消費金，消費金可選擇「電子票證」或「住宿折抵優惠券」，希望藉由該方案帶動國際旅客來台消費，增加觀光乘數效應。
王國材指出，今年來台旅客到4月28日已達到155萬人次，觀光局以「觀光圈」整合在地資源，開拓區域旅遊特色，包裝各式旅遊產品，發展郵輪岸上遊程，共同推展優質旅遊與打造國際品牌。
除了自由行旅客抽消費金活動，為鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊，觀光局依團體人數及在台天數提供5,000元到5萬元獎助金申請。希望達成今年國際旅客今年來台600萬人次的目標。
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