Word on the street is the TSMC plant in Phoenix caught on fire today. — tyler (@TylerGobl) April 29, 2023

繼台積電竹南六廠工地25日傳出火警後，台灣時間周六（29日）清晨5點，美國亞利桑那州新廠也驚傳失火消息；對此，台積電證實，亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道冒出火苗，已獲得控制。台積電一連四天台美兩工廠起火，引發PTT網友熱烈討論，有人認為「不想蓋也別這樣」、「正好消庫存」、「GG被傳產帶壞了」。

一名住在亞利桑那州鳳凰城的網友29日發推文表示，傳出台積電在鳳凰城的新廠房失火了。

台積電當地員工說，午餐後正要返回工地，從遠處看到該廠房冒出濃濃黑煙，當地消防車已前往灌救。當地警消尚在釐清起火原因。

對此，台積電證實是亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道（trash chute）冒出火苗，已獲得控制。

此前，苗栗竹南鎮的台積電封測六廠工地才發生火警，25日晚間 7點33分苗栗消防局接獲通報，指稱廠房二樓有黑煙竄出，經過搶救後，僅PP材質機台、CPVC管路燒毀，受波及面積約300平方公尺，所幸沒有造成人員傷亡。

台積電新廠工地從台灣燒到美國，PTT股板網友討論也爆棚，有人覺得事有蹊蹺，「台積工地一直燒，不想蓋也別這樣」、「現在庫存多 正好可以拖時間」、「慢慢蓋沒差」、「又拿保險金，噴噴噴」、「發爐了要噴了 上看一千」。

還有網友推論，「慢慢蓋 晚蓋一個月少賠一個」、「台gg怎麼也變聰明了」、「原來這就是談判的籌碼」、「之前經驗 火災就是噴」、「工地而已 大驚小怪」、「各種理由拖延啊 大利多」。

台積電ADR周五（28日）收漲0.75%至84.3美元，盤後股價小跌0.01%。