行政院從2020年起逐年撥補勞保基金，截至今年為止已分別撥補200億、220億、300億及今年的450億元，總統蔡英文日前提及將以1000億元撥補勞健保及台電財務。而蔡英文28日也強調，「勞保是政府辦的保險，也是勞工朋友重要支柱」。對此，資深媒體人康仁俊今（29）日就表示，「請問撥補的錢從哪裡來？還是我們繳的稅金又拿去撥補？這個補要補到什麼時間？永遠都是無底洞」，引發討論。

康仁俊29日在網路節目《新聞大白話》中表示，「我覺得政府一直在強調，有注意到非常多社會民眾的聲音，蔡英文總統也常說，勞工是她心裡最軟的那一塊，那軟到什麼程度，勞工心裡一定都有一個感受」，康仁俊也提及，「但是現在出來講說，勞保是政府辦的保險，所以接下來承諾撥補一千億元，請問撥補的錢從哪裡來？還是我們繳的稅金又拿去撥補？這個補要補到什麼時間？永遠都是無底洞」。

康仁俊更質疑，「我們不是有一個很完善的規劃嗎？那到底問題出在哪？如果不解決問題，永遠都用撥補，還填不滿，這個洞就跟天坑一樣越來越多」，最後康仁俊說，「整體來看，我們經濟好是人民努力出來的，對於民眾來說，什麼東西都解決不了都用撥補的態度，到最後另外那邊缺一個一千億，是不是又要拿其他地方進來補？」