國民黨前台南市議員謝龍介今天陪同擬參選台中市第4選區立委的廖偉翔追媽祖遶境回鑾。謝龍介受訪時表示，他將全力輔選，不會投入此次立委選舉，並強調，副總統賴清德將代表民進黨參選2024總統選舉，「雖然不強，但也不是軟腳蝦」，又有國家機器，呼籲國民黨要全黨全力以赴。

大甲媽祖回鑾今天返回台中市大肚區，擬參選台中市第4選區（西屯、南屯）立委的廖偉翔，原規畫由謝龍介陪同在大肚區等候鑾轎追隨，但今年鑾轎速度超前，臨時改在龍井區公所前等候出發，兩人小走一程。

謝龍介受訪時，推介廖偉翔是優質立委人選。他說，對國民黨此次有意參選者及黨中央都給予高度肯定，過去因為算計太多造成無法整合，這次有意參選者都說「一定會團結」，雖有爭鬥及爭取，「鬥，但不會破」是最好的現象。

謝龍介強調，「賴清德雖然不強，但也不是軟腳蝦」，又有國家機器，國民黨現在的處境艱困，民進黨出動國家機器，連自己的同志都打壓，何況是在野黨。

他呼籲，國民黨中央要推出優質團隊才能取得人民信賴，目前已在整合最後階段，並將進入選戰階段，他會盡全力為廖偉翔等參選人輔選。