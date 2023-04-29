巴基斯坦感謝大陸軍艦搭載216名公民撤離蘇丹。圖為巴國外交部發言人布洛奇29日發推文感謝中國大陸幫助撤僑。（翻攝自Mumtaz Zahra Baloch推特）

巴基斯坦外交部發言人布洛奇（Mumtaz Zahra Baloch）4月29日在推特發文，「感謝我們的中國朋友給予的支持和友誼。」對中國大陸幫助巴基斯坦公民從蘇丹撤離至沙烏地阿拉伯表示感謝。

「又一批216名巴基斯坦公民乘船從蘇丹港抵達吉達，他們今天搭乘的是中國海軍微山湖艦。我們感謝我們的中國朋友給予的支持和友誼。」布洛奇在推特上寫道。

布洛奇28日發文介紹，巴基斯坦從蘇丹撤離的前兩批共260名本國公民已於當天抵達喀拉蚩。他表示，安全撤離每個巴基斯坦人並帶他們回家仍是「首要任務」。

蘇丹武裝衝突持續升級之際，中國大陸海軍艦艇26日赴蘇丹執行撤僑行動，化身中國大陸乃至很多外國僑民撤離險地的「諾亞方舟」。

在4月27日舉行的例行記者會上，大陸外交部發言人毛寧表示，在此次撤離行動中，秉持人類命運共同體理念，積極協助外國公民撤離。截至目前，已幫助5個國家的公民乘坐中國大陸艦船撤離蘇丹，還有其他國家向中方提出協助撤離，中方將繼續盡可能予以協助。