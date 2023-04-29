連13年未缺席！明年是否缺席新北紀錄片頒獎典禮？ 侯友宜微笑給答案 @ChinaTimes

2023新北市紀錄片獎年度優選作品29日揭曉，13部獲優選，新北市長侯友宜表示，為了讓更多紀實影像創作團隊實現拍攝企劃，今年更提高優選影片拍攝基金為35萬元，同時持續與財團法人看見．齊柏林基金會合作，設立「齊柏林環境紀錄獎」，期待創作團隊，能帶給觀眾更多更優質且感動人心的紀實影像創作。

新北市新聞局表示，新北市紀錄片獎不限主題、不限地域、版權回歸導演，提供拍攝基金及專業監製的雙重協助，迄今已邁入第13年，並成為國內紀錄片競賽的重要獎項。

今年總計徵得109件拍攝提案，由公正而專業的初審評審團，選出28部入選影片，比照國際紀錄片提案會模式，最後選出的13部優選作品，將在9月下旬拍攝完成。

侯友宜出席優選影片發布會時表示，新北市13年來持續打造「新北市紀錄片友善城市」的城市形象，至今總共培育了111位優選導演，完成120部優選作品，雙雙破百的數字，是多年累積的成果，這些作品與創作者，這幾年在台北電影節、金穗獎、金馬獎甚至國際間重要的紀錄片影展、競賽，都能嶄露頭角，取得佳績，代表新北市紀錄片獎的發展進入了新的里程碑。

侯友宜說，新北市會積極拓展更多元的放映管道，期許紀錄片在各地大放異彩，也很高興今年與財團法人看見．齊柏林基金會持續合作，台灣生態環境的議題，需要我們持續的關注與重視，希望讓紀錄片以及台灣生態環境都能一直永續的發展。

新聞局張愛晶局長表示，新北市將協助優選影片完成後續拍攝及剪輯，預計10月下旬舉辦頒獎典禮公布今年度新北市紀錄片獎前三名的得獎者，所有優選影片也將在「新北市國際紀錄片月」進行首映，向大家亮相。

十三部優選作品為：

麻里教徒大亂鬥

重力

崖上人家

龍兄虎弟

依諾物語

渾沌

野生之路

臺華，臺華

六六地下居

回聲 林良材

無依之地：那些棲身短租旅館裡的一代

德日尚

除蛙記