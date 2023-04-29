南投縣攝影學會29日上午10點於「金筍迎春」廣場舉辦開幕儀式，結合竹山在地特色，邀請茶藝家設攤展現茶藝，吸引民眾駐足賞畫、品茶。（潘虹恩攝）

南投縣攝影學會攝影展29日上午10點於「金筍迎春」廣場舉辦開幕儀式，茶藝家邀請竹山紫南宮董事長林吉郎（右）品茶。（潘虹恩攝）

南投縣竹山鎮紫南宮號稱七星級的「金筍迎春」的公廁化身藝廊，即日起至5月28日舉辦南投縣攝影學會攝影展，共展出72件作品，包括人文風情、民俗采風、自然生態及山水景色等，邀請來往民眾一同欣賞台灣之美， 29日上午舉辦開幕儀式。

開幕儀式29日上午10點於「金筍迎春」廣場舉辦，由縣府祕書張怡芬代表縣長許淑華到場致意，包括竹山紫南宮董事長林吉郎、南投縣攝影學會理事長林錦川及學會會員、竹山鎮長陳東睦及民代助理等人到場共襄盛舉，開幕儀式結合竹山在地特色，邀請茶藝家設攤展現茶藝，吸引旅客駐足賞畫、品茶。

林錦川指出，南投縣攝影學會自1981年成立，至今已有近43年歷史，每位攝影師運用專業，為世界的人事物捕捉瞬間成為永恆，希望藉由此次展出，讓更多民眾欣賞這些美景，同時使全民攝影美學更加茁壯，為攝影藝術的傳承盡一份力。

林錦川說，這次展覽本來向會員蒐集了100多件作品，內容包羅萬象，不過受限於場地僅展出72件，是精選中的精選。作品拍攝地點遍布全台，主要以南投的風光居多，透過鏡頭為南投的山川美景、人文特色做了最佳的歷史見證，希望能將台灣之美推廣出去，同時歡迎對攝影有興趣的人前來參觀、互相交流，甚至加入南投縣攝影學會。

林吉郎表示，南投縣攝影學會成立已久，他看過學會很多作品，每1幅都是經典之作，捕捉的畫面令人難忘且賞心悅目。此次因為紫南宮的資深志工同時也是南投縣攝影學會會員，在志工的牽線下，首度與南投縣攝影學會合作，紫南宮主委莊秋安也樂觀其成，特別選在這裡展出，很開心有機會讓來紫南宮的遊客可以欣賞這些作品，也歡迎更多藝文團體到此展出。