台中市政府交通局為鼓勵客運業者增設先進駕駛輔助系統，利用感測器偵測大客車車體周遭環境，提醒駕駛員留意路況，今年已編列4000萬元經費，補助每輛公車增設系統費用的49％並以5萬元為上限，預計今年可補助800輛，明年將再邊4000萬元，目標在2年內完成所有車輛裝設。

交通局長葉昭甫指出，公車電動化及智慧化已是未來趨勢，交通局持續輔導業者提升服務品質及維護車輛安全設備，台中市17家客運業者，共計約有1600輛公車，目前已有45輛電動公車裝設先進駕駛輔助系統，後續將補助客運業者增設先進駕駛輔助系統加強車輛硬體設備，並以盲區偵測為主，遇到視線無法看到的範圍，主動提醒駕駛員留意路況，大幅度強化主動提醒駕駛功能。

交通局表示，除要求客運業宣導公車駕駛員注意行駛，也推動運用先進智慧科技設備，讓交通安全改善更加落實，鼓勵客運業者盡速裝設先進駕駛輔助系統，該套輔助系統設置於駕駛座中間，並於擋風玻璃上設置偵測器，左側也有凸透鏡增加辨識，讓死角風險降到最低，有效降低駕駛行為中的人為失誤。

交通局指出，每輛公出補助以5萬元為上限，今年預計可補助800輛，呼籲客運業者初期先以車齡6至8年以下車輛進行裝設，目標在2年內完成所有車輛裝設，屆齡汰舊換新車輛也能建置相關系統，完成客運業者所屬車輛全數加裝車輛輔助系統。