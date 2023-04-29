新北市社會局今舉行「112年度模範母親表揚大會」，有57位媽媽獲獎，三峽警分局長許城銘的媽媽許陳秋香也獲得模範母親。（蔡雯如攝）

母親節即將到來，為了感謝母親對家庭的付出，新北市社會局今舉行「112年度模範母親表揚大會」，有57位媽媽獲獎，年齡分布在101歲至42歲，其中淡水區68歲的曾瑞蓮ㄧ生奉獻給患有腦麻的兒子，為了孩子應徵上老師，也幫助兒子考取台大博士班，後續更創辦幼兒園，造福更多弱勢家庭，獲得新北市長侯友宜表揚，頒贈獎牌、金戒指及口金包。

社會局表示，今年以「青春年代」為主題，打造台灣早期校園場景，讓模範母親們可以在教室、操場、合作社前開心合影，現場還有原住民歌舞表演，其中板橋區98歲的模範母親劉玉純也與女兒開心用手舞蹈，模樣幸福。

「媽在家就在，有媽的人最幸福！」侯友宜致詞時表示，母親辛苦懷胎10個月，一路拉拔小孩長大，要得不多就是小孩ㄧ句「我愛您」，提醒子女三不五時關心媽媽，侯友宜也說，在場獲獎的90歲以上媽媽都像他的媽媽，希望每個媽媽都能度過開心的母親節。

今年模範母親有不少偉大媽媽，模範母親曾瑞蓮因為兒子患有腦麻，丈夫又是警察，早年就一肩扛起家中重擔，她表示，兒子4歲時還不會走路，因為小肌肉不夠發達，手眼不協調，她都一步ㄧ步的協助孩子寫字，將寫好字型的格子貼在作業簿，讓孩子反覆練習。

由於幼稚園不接受兒子，她為了讓兒子上學，努力考上幼稚園教師資格，曾瑞蓮強調，「我可以不計較薪水，但希望幼兒園收我的小孩」，努力奮鬥數十年，除了幫助兒子考上台大博士班，她也投身教育界，開辦幼兒園幫助身心障礙孩子。

「別人都以為我是女強人，但帶孩子不比創業輕鬆！」曾瑞蓮聊到一路坎坷路程，眼匡泛淚地表示，每個小孩都有獨特的地方，天生我材必有用，她鼓勵家中有身心障礙的家長不要輕易放棄孩子，照顧小孩也是在積德，雖然一路跌跌撞撞，但仍須勇於面對。

另外，三峽警分局長許城銘的媽媽許陳秋香也獲得模範母親，許陳秋香表示，因為丈夫出身大家族，她結婚後不僅要帶大4小孩，還要照顧家族成員，從小到大都傳遞給孩子「四維八德，做人要誠懇」的觀念，因此小孩長大也都很爭氣，如今她最大的財產就是4個小孩都很同心，讓她感到相當欣慰。