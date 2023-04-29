賴清德29日南下高雄參加「高雄市信賴之友會成立大會」，這也是賴清德宣布參選總統後，在高雄舉辦的首場造勢活動。（洪浩軒攝）

2024大選即將到來，民進黨確定推派副總統、黨主席賴清德競選總統大位，賴清德29日南下高雄參加「高雄市信賴之友會成立大會」，這也是賴清德宣布參選總統後，在高雄舉辦的首場造勢活動。賴清德提到，若當選總統會將台灣南北平行發展，並推廣營養政策。

「高雄市信賴之友會成立大會」在高雄展覽館盛大舉辦，包括高雄市長陳其邁、高市議長康裕成、在地民進黨籍議員、立委都出席為賴清德站台，現場也湧入上千名支持者，賴清德大進場時，民眾高喊「凍蒜」、「挺台灣！」，並紛紛與賴清德揮手致意，氣氛相當熱絡。

賴清德致詞表示，他希望南北平行發展，打造「均衡台灣」，高雄一直以來被定位為工業城市，雖然創造許多就業機會，但數十年來民眾飽受水汙染跟空汙的危害。未來盼以高雄、台南作為雙引擎，帶動南台灣發展，讓年輕人不用離鄉背井工作，老一輩有子孫孝順。

賴清德表示，他當選總統後，希望能和醫界共同合作打造「健康台灣」，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣，未來將增加醫療支出、提高醫療品質，並推廣營養政策，讓老幼都有正確營養知識，同時善用科技推行精準醫療及早預防癌症等。推動健康台灣的同時，相關健康產業自然就會蓬勃發展，也能讓世界來台投資，成為下一個「護國神山」產業，照顧全台人民健康。

高雄市信賴台灣之友會理事長莊維周表示，賴清德是值得大家信賴的領導者，因為他先前放棄醫師的職位、高待遇，反而來做比醫師更辛苦的政治工作，他擔任過民意代表、台南市長、行政院長、副總統、民進黨主席，一路以來都備受肯定，所以不管未來賴清德面對哪個對手，相信他要帶領大家前進的心都不會變，希望大家一起支持賴清德，未來台灣需要像他這樣一位具有國際觀的政治領袖。

陳其邁表示，選對總統和選錯總統對台灣的影響可以說是非常的大，賴清德過去從年輕時代投入政治運動，他的堅持、他的理念、他的價值都符合全世界民主國家共同的信仰。所以他要拜託大家，這場選舉一定要跟賴清德站在一起，信賴台灣、挺台灣，讓賴清德當選2024年總統。