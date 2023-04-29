桃園大溪59-1鄉道接康莊路口處下坡，29日下午2時許發生車禍，8人輕傷送醫治療。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區59-1鄉道，今日下午2時許發生車禍事故，52歲郭姓男子駕駛小貨車，下坡準備接康莊路口時，疑煞車失靈，跨越車道逆向暴衝，連撞6車後翻覆，現場8人輕傷送醫，警方針對郭男實施酒測，發現他酒測值達0.23毫克，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

警方表示，郭男今日下午約2時19分駕駛自小貨車，從大溪區桃59-1線下坡處近康莊路口，疑似煞車失靈，整輛小貨車開進對向車道逆向高速行駛，推撞前方下坡停等紅燈的5輛小客車後翻覆，接著又波及到對向上坡處1輛小客車，現場共計7車受損，其中2輛翻覆。

消防人員獲報後趕抵現場，發現車上民眾皆已自行脫困，其中郭男有頭暈症狀、33歲游姓男子肩膀疼痛、32歲薛姓男子下巴擦傷、26歲彭姓男子左額頭擦傷、26歲謝姓女子頭暈且右手腕疼痛、60歲陳姓女子右手肘疼痛、28歲游姓女子頸部及右上腹部疼痛、25歲尤姓女子左膝蓋及左手腕擦傷，傷者皆意識清楚，送往醫院治療。

警方針對郭男實施酒測，發現酒測值達0.23毫克，目前現場道路封閉，仍在處理中，也呼籲用路民眾另行改道。

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