4月21日，時任歐巴馬政府的前美國中央情報局（CIA）局長莫瑞爾（Michael Morell）在眾議院司法機構的證詞中談到，2020年曾接獲要求，將有關杭特·拜登（Hunter Biden）臭名昭著的「地獄筆電門」（Laptop from Hell）甩鍋給俄羅斯以利拜登選情。本週五（28）一位前美國中央情報局（CIA）莫斯科站站長（等同指揮官）透露，他原本也收到通知，要一同簽署信件，以攻擊《紐約郵報》（New York Post）報導，是俄羅斯散播的假信息，但他最終拒絕連署。

據《紐約郵報》28日報導，前CIA莫斯科站站長霍夫曼（Daniel Hoffman）週五向《福斯新聞》（Fox News）的節目中揭露，這封連署書於2020年10月18日被提出，後來由51名頂級美國情報官員簽署，但他沒有簽署，因為沒有任何「證據」顯示俄羅斯有涉略這件醜聞。

霍夫曼表示：「乍看之下，甩鍋給克里姆林宮很自然，請記住，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮，以暗中策劃的間諜行動而聞名。但與此同時，但這件事沒有證據。而且信中甚至指出沒有證據。」

霍夫曼解釋說，連署書中提出的論點「錯綜複雜」，需要像聯邦調查局（FBI）這樣的調查機構進行審查，才能被認為是可信的。「我們沒有推測的權利，所以我沒有簽署這封聯署信。我通常不會把我的名字放在別人的話上。」

眾議院司法委員會主席吉喬丹（Jim Jordan）上週透露，前CIA局長莫瑞爾在他的小組面前作證，說是他起草了這封信，而當時仍是拜登競選團隊顧問的布林肯（Antony Blinken）是試圖抹黑《紐約郵報》報導的「主要推手。」

霍夫曼表示，當莫瑞爾向他展示信件時，他現在已故的妻子正在接受癌症治療，他沒有時間問莫瑞爾「這封信的重點是什麼。」「所以我只是把它留下來，沒有簽署信件，也沒有回應，」

霍夫曼指出，對於類似牽涉到拜登次子筆電的類似事件，標準程序是與莫瑞爾會面，「詳細討論我們所擁有的所有證據。」

他還強調：「然後莫瑞爾會得出具有一定程度的信心（低、中或高）的分析結論，並將其帶到白宮。但對於這個筆電問題，我們沒有進行這樣的辯論。我們並沒有被邀請參加辯論，」

霍夫曼推測，一些簽署信件的其他官員可能不知道莫瑞爾之前已經與拜登競選團隊討論過此事。

「我不知道的部分，我想我的前同事們簽署信件時可能也不知道，那就是莫瑞爾曾與當時的競選顧問布林肯討論過這個筆電的問題，」

在2020年10月19日，美國政治媒體《政客》（Politico）刊登了這封連署信，並被拜登引用在他於2020年10月22日與前總統川普（Donald Trump）的辯論中，以轉移相關指控，並聲稱《紐約郵報》報導的是「俄羅斯的策劃」。

拜登次子杭特·拜登在與古柯鹼成癮奮鬥時，於2019年將筆記本電腦遺留在德拉瓦州的一家電腦維修店中，該筆點將總統拜登、杭特・拜登和弟弟吉姆・拜登的海外操縱計劃全部聯繫了起來。