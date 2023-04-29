受少子化與人口老化等因素影響，台灣面臨嚴重的人才與人力短缺問題，台大校友會文化基金會天今(29)日舉行高等教育改革論壇，政大校長李蔡彥特別提到，當中特別是少子化問題，政府應在30年便遇見這起現象，「現在回應也許太晚，但不處理以後問題更嚴重」，目前國內情況是3分之2比例的國人養3分之1的人口，預計40年後將會是2分之1人口養另外一半人。

李蔡彥表示，台灣人口結構已呈現高齡化，如此導致人才、人力短缺，讓我國在國際人力評比上的表現不佳，目前國內情況是3分之2比例的國人養3分之1的人口，預計40年後將會是2分之1人口養另外一半人。

至於少子化的情況，李蔡彥說，政府理應在30年前便遇見這起現象，大學端大多希望透過招收外籍生解決招生危機，但條件好的外籍生大多不會到台灣就學，選擇來台讀書的，多是條件優秀但家境較清寒的學生，若國內需要國外人力補充，將獎學金算入教育投資成本應還算划得來，學校端甚至可從獎學金、工作機會兩方面來做強化。

針對學界高階人才網羅，清大校長高為元指出，清大開設「傑出人才發展基金」，針對教職員釋出薪資提升計畫，盼緩解年輕博士數量劇減、新聘教師困難等危機。

擔任論壇引言人的成大校長沈孟儒認為，國際人才競爭激烈，我國人口面臨外流與老化的問題，只能靠移民政策補足，但在高教方面，教育政策一定要和國家政策扣合，才有機會解決招生等諸多難題。