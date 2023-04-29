屏東「寶寶嘉年華」29日在潮好玩幸福村熱鬧登場，逾60名萌寶比爬行、玩趣味競賽，可愛模樣超吸睛。（謝佳潾攝）

屏東「寶寶嘉年華」29日在潮好玩幸福村熱鬧登場，逾60名萌寶比爬行、玩趣味競賽，可愛模樣超吸睛。（謝佳潾攝）

屏東「寶寶嘉年華」29日在潮好玩幸福村熱鬧登場，逾60名萌寶比爬行、玩趣味競賽，可愛模樣超吸睛。（謝佳潾攝）

屏東「寶寶嘉年華」29日在潮好玩幸福村熱鬧登場，逾60名萌寶比爬行、玩趣味競賽，可愛模樣超吸睛。（謝佳潾攝）

屏縣府29日在潮好玩幸福村舉辦「寶寶嘉年華」，逾60名萌寶比爬行、玩趣味競賽，可愛模樣超吸睛，縣長周春米也趁機捎來好消息，縣府團隊將在2年內新增10間公設民營托嬰中心，讓家長不用擔心托嬰問題，放心努力生，縣府會盡全力幫忙照顧。

「寶寶嘉年華」29日在潮好玩幸福村熱鬧登場，縣府特別規畫小寶寶爬行比賽及大寶寶趣味競賽，逾60名萌寶在爸媽的陪伴與指導下，玩得不亦樂乎，此外，現場還有各托育服務單位設計的教保闖關活動，透過遊戲互動增進幼兒感官、認知及動作發展，讓大寶小寶們盡情探索。

活動中，周春米也化身「小米姐姐」與大小朋友同樂，她說，縣府舉辦「寶寶嘉年華」的目的就是要舒緩照顧者的壓力、促進親子互動，並支持家庭生養，所以她也趁機帶來好消息，向家長承諾，縣府將傾盡全力幫忙顧小孩。

周春米指出，隨著政府育兒政策的再進化，現在0至6歲的照顧負擔都減低不少，自己帶小孩1個月有5000元補助，送托嬰的補助則提高至8500元，在補助的增加下，愈來愈多媽媽願意托嬰好讓自己回到職場，因此近來公托需求與日俱增。

周春米說，目前屏東有7處公共托育設施，經盤點後，預計2年內再增加10間公托，以年出生200名新生兒以上的鄉鎮優先布建，並媒合大專院校的幼保系，由優質專業團體承接服務，而年出生200名新生兒以下的鄉鎮，則會協助加強保姆的人才訓練，盼透過軟、硬體雙管齊下，讓家長能放心生小孩、提高生育率。

縣府社會處表示，屏東縣目前有屏東市、潮州、九如、恆春、內埔等5處托育資源中心，提供托育諮詢、幼兒照顧諮詢、兒童發展篩檢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程等服務，隨後也將於東港及小琉球設置，交通不便地區則由「托育資源玩具行動外展車」巡迴下鄉，讓資源更貼近當地。

社會處指出，截至今年4月，屏東除有7家公托外，還有13家準公共私立托嬰中心、以及466名準公共居家托育人員，總計可提供超過1500個收托名額。