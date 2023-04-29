台中一中學生的校慶文宣引發爭議，事件爆發後，該IG帳號已經關閉。（圖／翻攝自IG）

台中一中今（29）日舉辦108周年的校慶園遊會，有學生將攤販名稱取為「烯環鈉」，取自閩南語「死番仔」的諧音，昨日還在班級IG上傳菜單，引來眾多網友撻伐，直說：「扯爆了！無知當有趣」。台中一中校方則對此事表示歉意，已請該班級調整文宣，承諾會加強教育，而班級負責人也對此事道歉。

台中一中今日舉辦園遊會，販售飲料的某班級將攤位命名為「烯環鈉C5H5Na」，諧音閩南語的「死番仔」，同時也在IG上發布菜單，內容包括：「芒番了」、「番山越嶺百花香」、「鬆餅沒有馬告」、「出草的味道」、「檸檬綠的啦」，等諸多原住民相關詞彙，消息曝光後，引發網友撻伐，學生目前已將帳號刪除。

長期關注台灣種族歧視議題的IG帳號《Buan月亮說話》也在限時動態中無奈地說，有爭議的時候帳號就瞬間消失，「敢PO不敢面對，是中一中某些學生的資質？」認為學生為了負面行銷，不惜得罪原住民，甚至操弄族群的仇恨與傷痕。

對此，一名網友發文指出，類似的種族歧視發言若發生在國外，學生早就遭到退學，而台灣現在甚至找不到任何可以申訴的管道，其他網友也火大留言，「中一中校方一定要處理，這是歧視」、「扯爆了！看來要揪一去參加校慶了」、「無知當有趣」、「強烈譴責」、「真的假的啊，中一中的學生對這種歧視玩笑沒有意見喔」。

也有網友實際聯繫台中一中後得到校方回應，對於該班級用不恰當名稱作為主題之事深表歉意，第一時間也與學生溝通並修改、調整文宣，班級負責人亦對此事道歉。校方承諾未來會加強尊重多元文化的教育，消除不良偏見和刻板印象，杜絕類似事件重演，並提醒學生未來審慎發言，善盡公民應有的社會責任。