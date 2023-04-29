曾文水庫與高屏攔河堰去年度降雨量比前年百年大旱還少，南台灣即將迎接5月汛期，南水局堅持抗旱最後一哩路，持續管控水庫出水與跨區調度，並從曾文溪下游水塘抽水回上游的玉峰攔河堰提供使用。

南水局表示，曾文水庫集水區2020年累計降雨量為1908毫米，去年累計降雨量為1797毫米，比百年大旱年還低111釐米。高屏攔河堰2020年累計降雨量2033釐米，去年累積降雨量1617釐米，比百年大旱年少了403釐米。

雪上加霜的是，今年春雨又逢20年新低，71年來第4少，降雨情況依舊不理想，南部水庫無法解渴，台南水情持續橙燈。

抗旱撐到4月底只剩最後一哩路，南台灣準備進入5月梅雨季節，南水局仍表示仍需全力以赴，扣除已完成的農業灌溉節水，現階段嚴格管控水庫出水、跨區調度水源，直到天降甘霖為水庫解渴。

曾文溪流經山上區玉峰攔河堰的河水已近乾涸，南水局近日從下游水塘抽水，將水抽回上游玉峰堰使用，增添保險水源，紓緩用水衝擊。