烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)28日在他每晚發布的影片談話中,譴責俄羅斯的大規模空襲,這是數月來首次此類大規模空襲。澤倫斯基並重申,只有重型且威力的武器才能阻止戰爭並拯救生命。

美國之音29日報導說,在烏克蘭中部的小鎮烏曼,28日清晨至少有23名平民在睡夢中喪生。澤倫斯基說:「烏曼是一座和平的城市,因每年迎來數萬名哈西迪派朝聖者而聞名於世。……只有絕對的邪惡才能對烏克蘭犯下這種恐怖行徑。」

58歲的謝爾蓋.盧比夫斯基(Serhii Lubivskyi) 告訴路透社:「我的鄰居都死了。不剩一個人了。」他本人在七樓的一套公寓裡倖存下來。他和妻子逃到了陽台上,消防隊員在那裡救了他們。烏克蘭官員說,至少有23名平民喪生,其中包括三名兒童。估計有109人住在該建築物被擊中的部分,有27套公寓被爆炸摧毀。

俄羅斯軍隊28日對烏克蘭多處地點發動空襲,造成多人死傷。莫斯科宣稱其攻擊目標是烏克蘭後備役軍人,並稱襲擊取得成功,防止了他們抵達前線。路透社報導說,俄羅斯沒有提供支持這一說法的證據。

澤倫斯基重申,只有重型且威力強大的武器,才能阻止戰爭並拯救生命。他說:「要為我們那些不幸仍身處被占領土的人民提供安全,防空、現代飛機、大砲、裝甲車是必不可少的。我們不能讓任何人處於俄羅斯邪惡勢力的控制之下。」

美國華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War,ISW)的最新評估支持澤倫斯基的說法。戰爭研究所指出:「西方斤斤計較式地向烏克蘭提供支持,向烏克蘭所有必要的反攻——不僅僅是下一次反攻——提供的資源不足,將延長俄羅斯的戰爭,並增加美國的相關風險。」