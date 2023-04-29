許多人都習慣吃飽後再來吃個飯後水果，不過營養師劉雅惠提醒，水果不宜吃過量，否則容易造成血中的三酸甘油脂上升，同時她也分享3種水果吃法的好處，不僅有助減肥，還能促進消化、降低血糖震盪。

劉雅惠在臉書粉專發文指出，雖然水果富含營養，但仍要注意吃過量的問題，否則恐造成血中的三酸甘油脂上升，而每人每天的水果攝取量應為2～3份（2～3拳頭大），且最好是分次吃完，不要一下子吃太多，徒增身體負擔。

劉雅惠特別分享3種水果吃法的好處，首先是「飯前吃」可以增加飽足感，減少正餐進食的量，避免過量攝取，適合執行體重控制者，來控制正餐進食量。

其次是「飯後吃」可以幫助消化，促進食物分解及吸收，選擇富含酵素水果，例如木瓜、奇異果、鳳梨等，適合大餐後急需消化的族群。至於酸性水果，像是柑橘、柳丁等也適合飯後吃，否則若是空腹食用，容易刺激胃酸分泌，特別是腸胃不佳者要格外注意。

最後則是「餐與餐之間吃」，無論是將水果當作下午茶或點心，取代精緻澱粉像是蛋糕、零食等，都能減少吃進其它高熱量食物，避免產生餐間飢餓。尤其是糖尿病患者血糖波動大，也可以在餐間適量選擇低GI的水果，降低血糖震盪，適合體重控制，管不住嘴的人。