好市多從智利進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢驗出可經食物傳染的A肝病毒陽性，且已售出近萬包，好市多僅稱可辦理退費，消費者文教基金會批評，好市多未提到如果消費者因此衍生的就醫費用、精神賠償等，如果有一定人數消費者向其求助，將協助提出團體訴訟。

依消費者保護法規定，因企業經營者故意所致損害，消費者可以請求損害額5倍以下懲罰性賠償金；但因重大過失所致損害，可請求3倍以下懲罰性賠償金，因過失所致損害，得請求損害額1倍以下懲罰性賠償金。

「好市多聲明看不出任何誠意」，消基會董事長吳榮達表示，好市多未盡到把關責任，且聲明更僅提及無條件退費，未提及如果消費者因此染疫的損害賠償、精神賠償責任，而依消保法所提，消費者還可以就所發生的損害賠償請求最多5倍的懲罰性賠償金，如果有一定人數的消費者向消基會求助，不排除會為消費者提起團體訴訟。

吳榮達提及，由於水果多為鮮食、不會經過烹調，呼籲食藥署應加強邊境查驗。