台北市長蔣萬安宣示大巨蛋力拚年底完工試營運，不過台北市議員許淑華在26日時於臉書上表示，「大巨蛋權利金分潤過低，千萬不能柯規蔣隨」，同時更指出，「這麼懸殊的分潤比例根本已經損及市民權益，議會也早說過，先前議約分潤比真的太低」，引發討論。

許淑華26日在臉書上表示，柯市府與遠雄最後一次議約，決定遠雄實際營收未超過預估，即以0.6％分潤，也就是對方賺1000元、台北市拿6元；同時超額分潤級距1%、1.6%」，這讓許淑華直言，「不管是前者在預估營收內的利潤分配，或是後者當遠雄超出預估營收時的分潤比例，都遠比財務專業者建議的低」。

許淑華表示她也提醒過蔣萬安，「這麼懸殊的分潤比例根本已經損及市民權益，議會也早說過，先前議約分潤比真的太低」。所以許淑華也具體要求，「蔣市府團隊拋開前朝、過低的分潤比例，在6月前進行再次議約」，更強調，「市府團隊應該好好把握遠雄大巨蛋使用執照取得之前，確保超額分潤的部分來重啟議約」。