新北市消防局深坑分隊人員今（29）日前往北深路住戶協助安裝住宅式警報器，家屬突然告知家中80多歲的老先生沒有意識，消防人員隨即檢測老翁生命徵象，發現已沒有脈搏，便立即對老翁實施CPR，並通報指揮中心派遣救護人員，救護人員到場後接手並送往北市萬芳醫院，老翁在到院前恢復呼吸心跳。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，發現有患者倒地呼吸停止時請勿驚慌，應先立即撥打119求助，在等待期間可以替患者實施CPR，或利用公眾版自動心臟電擊器（PAD）協助患者電擊，提高患者生存機會。