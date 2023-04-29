新北消防員協助裝住警器 救援驟無心跳老翁及時搶命 17:502023/04/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局人員及時救援命危老翁。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局深坑分隊人員今（29）日前往北深路住戶協助安裝住宅式警報器，家屬突然告知家中80多歲的老先生沒有意識，消防人員隨即檢測老翁生命徵象，發現已沒有脈搏，便立即對老翁實施CPR，並通報指揮中心派遣救護人員，救護人員到場後接手並送往北市萬芳醫院，老翁在到院前恢復呼吸心跳。 新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，發現有患者倒地呼吸停止時請勿驚慌，應先立即撥打119求助，在等待期間可以替患者實施CPR，或利用公眾版自動心臟電擊器（PAD）協助患者電擊，提高患者生存機會。 #住警器 #老翁 #CPR #救護 #電擊器 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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