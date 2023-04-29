五角大廈高度機密文件近日爆發外洩案，令美國政府灰頭土臉。無獨有偶，英國皇家海軍一艘新型核動力攻擊潛艦的「官方敏感」文件，竟落在一家連鎖酒吧的廁所裡，文件內容包括潛艦「安森號」（HMS Anson）諸多細節資訊，皇家海軍火速啟動調查。

「安森號」是皇家海軍最先進的潛艦之一。英國《太陽報》報導，消息人士透露，這些標註「英國官方-敏感」（UK OFFICIAL-SENSITIVE）字樣的文件，上週六（22日）被人發現遺留在Wetherspoons酒吧一家分店內廁間的地板上，旁邊還有一條皇家海軍的掛繩。

「安森號」是英國皇家海軍第五艘新式的「機敏級」攻擊潛艦。

這處酒吧位於英格蘭西北端坎布里亞郡（Cumbria）轄內濱海小鎮巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness），距離英國航太系統公司（BAE Systems）的巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠很近。「安森號」正是在巴羅因弗內斯造船廠打造。

消息人士向《太陽報》透露，發現這些文件當晚，酒吧裡擠滿了人，軍方人士與平民都有，非常熱鬧。消息人士還稱，這些文件「幸好沒被俄國間諜發現」。文件內容包括安森號內部運作與液壓系統，液壓系統可控制魚雷艙口、導向、浮力。

Wetherspoons是英國知名連鎖酒吧。（示意圖／Shutterstock）

英國政府的指導規則明定，帶有「敏感」標記的資訊只能讓「真正有必要知曉」的人士取得，一旦遺失、遭竊或公開，恐招致負面有害的後果。

皇家海軍聲明：「這些文件只是通用的訓練文件，未含機密資訊。不過，我們對於所有安全事務嚴肅以對，對於文件發現的各項狀況會予以調查。」

英國廣播公司報導，核動力潛艦「安森號」是英國皇家海軍艦隊第五艘新式的機敏級（Astute-class）攻擊型潛艦，長97公尺、重7800噸，配備魚雷，造價13億英鎊（約新台幣502.6億元）。英國國防部曾說，機敏級潛艦是皇家海軍「最龐大、最先進、最具威力」的攻擊潛艦，安森號能夠在水下環球潛航。

「安森號」目前停泊在蘇格蘭克萊德（Clyde）的英國皇家海軍基地。