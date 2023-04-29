大陸打車平台滴滴出行退市後，於29日於官網公布年報，2022年滴滴營收為人民幣（下同）1,408億元，年減19％。淨虧損為238億元，收窄52％。2023年春節以來，大陸通勤、消費性出遊、大型交通樞紐等場景的出行需求恢復較快，帶動滴滴大陸出行業務回歸增長。

新浪科技報導，分業務來看，滴滴的大陸出行業務收入從2021年的1,605億元下降至2022年的1,259億元，降幅為22％。國際化業務收入從2021年的36億元增加至2022年的59億元，增幅為62％。

其他業務收入從2021年的97億元降至2022年的90億元，降幅為7％。大陸出行、國際業務、其他業務分別占公司總收入的比例為89％、4％、7％。

年報顯示，2023年3月，滴滴大陸出行業務日均完單2,820萬，較2022年3月增長42％。同期，國際化業務繼續發展，國際化出行及外賣在2023年3月日均完單660萬，其他業務包括兩輪車、能源、貨運、金融等日均完單1,020萬。