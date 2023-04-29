大陸24歲新生代女星楊超越參加選秀節目《創造101》出道後，成為限定組合「火箭少女101」的成員，後來團體解散後，轉往戲劇及綜藝領域，演藝表現亮眼。最近她一邊直播一邊忙著吃玉米，身邊的助理則協助脫掉圍裙，卻因動作過大，疑似走光露點，這幕畫面被網友剪成影片，引起軒然大波，對此，經紀公司做出回應了。

在直播中，長髮及胸的楊超越自在地跟粉絲互動，沒想到後來嘴裡嚼著玉米的她，叫來助理幫忙脫掉圍裙的過程中，裡面的深藍色連身裙領口跟著被拉下來，胸前大片雪白肌膚失守，畫面曝光後，引起網友熱議：「她有沒有貼胸貼啊」、「這是掌握了流量密碼吧」、「大家快看！裡面是不是沒穿內衣」、「故意打擦邊球，想要博版面呀」、「看到一個小凸點，看著像是乳暈，你們說是不是？」

對此，楊超越工作室透過律師發出聲明，點名部分博主為了賺取流量，惡意剪輯影片後進行散布，嚴重侵害楊超越的名譽，因此列出3點聲明：「1.請上述微博用戶刪除影片、停止散布侵權內容。若不配合，將依楊超越女士的委託，即使提起訴訟程序進行究責。2.敬告其他網路用戶，立刻刪除涉嫌侵犯楊超越女士名譽權的侵權內容。3.本所會持續關注網路輿情，對侵權行為進行蒐證，以維護楊超越女士的合法權益。」嚴厲譴責網友。