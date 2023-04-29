有防疫女神稱號的輔大家醫科主治醫師許書華表示，春夏交替之際常見過敏症狀。（許書華提供）

時序即將進入5月份，也代表季節進入春夏交替之際，在這樣早晚溫差大的氣候中，許多民眾飽受過敏之苦，有「防疫女神」稱號的輔仁大學附設醫院家庭醫學科主治醫師許書華要教民眾如何防治。

許淑華表示，春夏季節交替之際，最常遇到過敏求診的民眾，引起過敏的主要原因為早晚的氣溫變化大，加上時常下雨、濕度高，若民眾又暴露在花粉、塵蟎或空污粒子等過敏原的環境下，發生過敏的機率就會增加。

通常過敏的民眾常出現不停咳嗽、鼻塞、流鼻水或眼睛癢等症狀，因為症狀很感冒相似，因此經常被混淆。不過許書華表示，一般病毒所造成的感冒會在一星期內緩解，若是症狀持續2周以上，就可能是過敏性鼻炎。

預防過敏最好的防治之道就是減少暴露在有過敏原的環境中，許書華建議民眾，控制室內溼度低於 50％ 避免黴菌與塵蟎生長、使用防蟎寢具，每週清洗床單枕套被毯，且最好可以用高溫清洗或高溫曝曬烘乾殺死塵瞞。

另外，也可以善用空氣清淨機，將空氣中懸浮的花粉或動物皮屑清除，戴上口罩隔絕空汙、遠離菸害等，也都能夠有效預防過敏的發生。