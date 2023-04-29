隨著基隆立委候選人陸續出爐，選戰也逐漸白熱化。基隆市市議員秦鉦29日於臉書表示，其於27日晚間親自接到一通民調電話，直接詢問「Gogoro電動機車」以及「染疫慰問金全民普發」等政見，但僅用「知道」或「不知道」的二分法詢問，並非一般民調常見的複選，引導意圖明顯，質疑是為了收集「修理」市長謝國樑的素材，呼籲民眾注意。
秦鉦表示，其於27晚間親自接到一通不明的民調機構的電訪，開頭就問民進黨常拿來質疑的「Gogoro電動機車」及「染疫慰問金全民普發政見」，但這些政見謝國樑早已於議會說明，而目前正確名稱應為「青年電動機車」以及「染疫補償金」，光是政見名稱的部分就有錯誤。
秦鉦並質疑，一般民調也不會只使用「知道」或「不知道」的「二分法」詢問民眾，而是會用複選的方式，因此這樣的民調就相當不尋常，似有偏頗與引導的用意，而除了他自己本身接到外，也有許多鄉親表示有接到。
秦鉦認為，在議會開議前夕，出現這種民調電話，而且詢問的內容本身就帶有偏頗的性質，他懷疑是為了收集「修理」市長謝國樑所準備的素材，因此當下便質疑該民調用意，但民調人員卻未回應，他也隨即掛斷電話，並貼文分享已知的民調電話號碼提醒民眾注意。
秦鉦貼文發出後，有網友留言表示這應是對手為了選舉進行的操作，也有網友認為這是民進黨慣用的假民調手段，質疑是不是沒有別招了，而這場民調「小插曲」，也為基隆立委選戰增添了一絲火藥味。
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