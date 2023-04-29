基隆市議員秦鉦質疑有民調機構為了修理市長謝國樑而進行引導式民調。（摘自秦鉦臉書／徐佑昇基隆傳真）

網友留言質疑是為了政治操作進行假民調。（摘自秦鉦臉書／徐佑昇基隆傳真）

隨著基隆立委候選人陸續出爐，選戰也逐漸白熱化。基隆市市議員秦鉦29日於臉書表示，其於27日晚間親自接到一通民調電話，直接詢問「Gogoro電動機車」以及「染疫慰問金全民普發」等政見，但僅用「知道」或「不知道」的二分法詢問，並非一般民調常見的複選，引導意圖明顯，質疑是為了收集「修理」市長謝國樑的素材，呼籲民眾注意。

秦鉦表示，其於27晚間親自接到一通不明的民調機構的電訪，開頭就問民進黨常拿來質疑的「Gogoro電動機車」及「染疫慰問金全民普發政見」，但這些政見謝國樑早已於議會說明，而目前正確名稱應為「青年電動機車」以及「染疫補償金」，光是政見名稱的部分就有錯誤。

秦鉦並質疑，一般民調也不會只使用「知道」或「不知道」的「二分法」詢問民眾，而是會用複選的方式，因此這樣的民調就相當不尋常，似有偏頗與引導的用意，而除了他自己本身接到外，也有許多鄉親表示有接到。

秦鉦認為，在議會開議前夕，出現這種民調電話，而且詢問的內容本身就帶有偏頗的性質，他懷疑是為了收集「修理」市長謝國樑所準備的素材，因此當下便質疑該民調用意，但民調人員卻未回應，他也隨即掛斷電話，並貼文分享已知的民調電話號碼提醒民眾注意。

秦鉦貼文發出後，有網友留言表示這應是對手為了選舉進行的操作，也有網友認為這是民進黨慣用的假民調手段，質疑是不是沒有別招了，而這場民調「小插曲」，也為基隆立委選戰增添了一絲火藥味。