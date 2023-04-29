朴恩斌以《非常律師禹英禑》成為電視部門最高榮耀「大賞」。（摘自朴恩斌IG）

許光漢昨（28日）受邀出席韓國「第59屆百想藝術大賞」，和另一位男神李帝勳合體頒發電影部門、電視部門的最佳導演獎，也圓夢見到偶像IU，此次短暫訪韓，他今（29日）早便搭機回台，吸引大批粉絲到場送機，連地勤人員都忍不住拿起手機拍，可見他在韓的超高人氣，堪稱新一代台灣之光。

許光漢今興奮在IG分享自己的百想日記，文中寫道「謝謝百想，很榮幸能跟帝勳歐巴一起頒獎，謝謝如此溫柔的對待」，當然也沒忘了放上與IU、李帝勳、《Running Man》金鍾國、《浪漫速成班》盧允瑞等韓星在後台的合照，還有一張他捕捉宋慧喬在台上發表感言的照片，身為「BLACKPINK」粉絲的施柏宇看到後，搞笑在底下留言「下次有Lisa的話，我可以去當助理」，短短10分鐘就超過萬人按讚。而李帝勳也在IG發文貼出2人在台上帥氣頒獎以及在後台開心自拍的畫面，並表示「很開心能見到許光漢演員，下次一定要再見面唷」。

另外，今年從入圍者到頒獎者都星光熠熠，典禮也以2.57％的佳績，創下近4年來新高，電視部門最高榮耀「大賞」頒給《非常律師禹英禑》朴恩斌，因為該獎項大多頒給導演或是作品，演員能得相當不易，現年30歲的她，也是大賞的最年幼得獎者，事後韓媒也爆出她是7位評審一致通過的大賞得主，大讚「如果不是由朴恩斌來演，那麼就不會有現在的禹英禑了」，給予高度肯定。憑藉《黑暗榮耀》首奪視后的宋慧喬，也是一早就現身機場前往美國紐約工作，聽到現場群眾跟粉絲的恭喜，她開心露出笑容不斷揮手打招呼。

「第59屆百想藝術大賞」中文翻譯版將於5月12日晚間8點在MOMOTV於獨家播出。