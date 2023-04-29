自2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯遭國際社會制裁，經濟愈發向大陸靠攏，不過表面上看似兩國之間貿易關係大幅升溫，但專家觀察貿易數據，俄羅斯對大陸經濟貢獻很低，大陸仍對與俄羅斯貿易持謹慎態度。

經濟學人智庫（EIU）全球預測主任阿格特（Agathe Demarais）在外交（Foreign Affairs）雜誌撰文表示，雖然中俄強調合作關係無上限，但對於擴大與俄羅斯貿易，大陸仍意願不高。

中俄訂下今年目標貿易額達2000億美元的目標，但阿格特表示，俄羅斯經濟缺陷是兩國深化合作的阻礙。她說「與普遍觀點不同，莫斯科無法滿足北京需求，大陸不會一直購買折價俄油及天然氣，它們需要更多元的供應。」

阿格特表示，也就是說，俄羅斯不斷強調轉向大陸，實際上可能不如兩國所說的成功。

數據顯示，大陸2022年對俄羅斯出口成長12.8%，但阿格特說這很大程度上歸因於匯率波動，對比其他國家卻相形見拙，例如大陸對澳洲印度的出口成長約20%。此外，大陸對俄貿易實則僅占出口量的2%。

至於俄羅斯對大陸出口，雖然出口大幅上升，但一部分是因為石油等大宗商品價格走高，來自俄羅斯的進口量仍不高，僅占大陸貿易量4%，相當馬來西亞。

阿格特解釋，俄羅斯對大陸公司吸引力不高的原因，除了俄羅斯經濟衰退以外，美國對俄羅斯的制裁也是隱憂之一，他說「觀察大陸海關數據能發現，大陸在與俄羅斯的經濟關係居優勢地位，並不急著支撐克里姆林宮經濟。」